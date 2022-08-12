أحمد عز يروي موقفا لا ينساه لوالده: رباني على الأمانة والأخلاق

كشف الفنان أحمد عز عن افتقاده لوجود والده الراحل في حياته، إذ كان الشخصية الأكثر تأثيرا في حياته بجانب والدته، إذ رباه على الأمانة والأخلاق واحترام الآخرين.

وروى أحمد عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» موقفا لا ينساه لوالده الراحل قائلاً: «كنت أسكن مع أسرتي في بناية سكنية من 4 أدوار بمنطقة المعادي، وجيراننا كانوا جواهرجية وكذلك كان صاحب العقار نفسه، وفي يوم ما مر الأخير على شقتنا وأعطى والدي شنطة سفر كبيرة، وطلب من والدي الاحتفاظ بها لفترة معينة، فاستدعاني والدي أنا وأخواتي وقال لنا الشنطة دي مش بتاعتنا وهحطها في الدولاب ده».

وتابع: «مر عام كامل واسترد صاحب العقار شنطته كما هي، وعرفنا حينها أنها كانت حقيبة مليئة بالذهب، إذ ظلت في شقتنا دون أن نعرف ما بداخلها ولم نسع لذلك، ومن هذا الموقف، ربانا والدي على الأمانة والأخلاق والأدب، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

إشادة الجمهور بفيلم كيرة والجن

وفي سياق مختلف، أبدى أحمد عز سعادته البالغة إزاء النجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأخير كيرة والجن المعروض حاليا بدور العرض السينمائي، وذلك بعد تجاوز إيراداته لحاجز الـ100 مليون جنيه، وفقا للبيانات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مؤكدا أن أكثر ما أسعده كان إشادة الجمهور بالفيلم وقيمته الفنية، وهو الهدف الذي يسعى إليه دوما في أعماله السينمائية.

تجاربي السينمائية

واعتبر أحمد عز تجربة فيلم كيرة والجن من أصعب التجارب السينمائية التي خاضها في مشواره، ومع ذلك استمتع بكواليسها رغم استغراق تصوير الفيلم لحوالي 3 سنوات كاملة، موضحا أنه ينجذب دوما لنوعية الأفلام التاريخية التي تحتل الأولوية في مشاهداته دائما.

ويشارك في بطولة فيلم كيرة والجن كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، روبي، هدى المفتي، أحمد كمال، عارفة عبد الرسول، سلوى محمد على، رزان جمال وكوكبة من النجوم، الفيلم مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.