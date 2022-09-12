أحمد عز يستعد لتصوير فيلم «الملجأ» في أكتوبر المقبل

تستعد المنتجة آلاء لاشين لإنتاج فيلم «الملجأ»، بطولة النجم أحمد عز وإخراج شريف عرفة، وهو التجربة الثالثة لها في مجال الإنتاج السينمائي.

أحمد عز يعقد جلسات مكثفة مع شريف عرفة لبدء تصوير العمل

وعقد أحمد عز جلسات عمل مكثفة مع المخرج شريف عرفة للوقوف على التفاصيل المبدئية لفيلمه السينمائي الجديد المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل، وفق ما أكّدته المنتجة آلاء شاهين في بيان اليوم.

كما سيبدأ أحمد عز تحضيرات العمل خلال الأيام المقبلة، فور الاستقرار على أبطال الفيلم بالكامل، ومن المنتظر طرحه في دور السينما خلال موسم عيد الفطر.

تعاون أحمد عز مع شريف عرفة

واجتمع أحمد عز وشريف عرفة في أكثر من عمل سينمائي، من قبل، منها «الممر» الذي عُرض عام 2019، وتناول بطولات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وكذلك فيلم «الجريمة» الذي دارت أحداثه حول شاب يعاني من مرض نفسي ومع تتابع الأحداث يكتشف بعض الجرائم التي قام بها.

ومن المفترض أن يبدأ عز خلال الأشهر المقبلة التحضير لفيلم «ولاد رزق 3»، الذي يقوم ببطولته بجانب عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود وكريم قاسم إخراج طارق العريان.