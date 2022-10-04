«القومي للمرأة» ينعي الإعلامية ماجدة عاصم: من أشهر مذيعات التليفزيون

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى الإعلامية ماجدة عاصم، التي رحلت عن عالمنا أمس.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان واحدة من رائدات الإعلام المصري، إذ تُعد واحدة من أشهر مذيعات التليفزيون المصري، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، وحققت نجاحات متعددة خلال تلك الفترة.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

يذكر أن الاعلامية الراحلة ماجدة عاصم اشتهرت بتقديم برامج الأطفال على التلفزيون المصري، وصاحبة برنامج «ذكريات وحكايات» على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري الذي كانت تستضيف فيه عددا كبيرا من الشخصيات الفنية والعامة.