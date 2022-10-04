مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة.. ملجأ المصريات للدعم القانوني

قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن المكتب يضم 27 فرعًا على مستوى الجمهورية، ويتم استقبال الشكاوى في اختصاصات محددة، حيث يوجد 12 تخصصًا بينها «إشكاليات الأحوال الشخصية، والولاية على النفس وعلى المال وجرائم تقنية المعلومات، والعنف ضد المرأة وقضايا الميراث»، ويتم تحويلها إلى محام متطوع يعمل على القضية مجانًا، موضحة أن أكثر 3 جهات تعمل مع مكتب شكاوى المرأة هي النيابة العامة ووزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان، ووزارة التضامن الاجتماعي.

مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة

وأضافت مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة خلال حديثها في تقرير تلفزيوني ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «dmc» أن أي سيدة لديها إشكالية أو مشكلة اجتماعية أو نفسية عليها التواصل مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي على رقم 15115 وسيتم التعامل مع الشكوى بمنتهى الجدية.

دعم المرأة وتوجيهها للإجراءات القانونية الصحيحة

وقالت نانسي هيكل، المحامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة إن من ترغب في رفع دعوى نفقة يتم توضيح الإجراءات كاملة لها، ونرشدها بشكل صحيح للإجراءات القانونية السليمة.