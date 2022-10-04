عاجل.. بوتين يوقع قوانين جديدة للتعاون مع المناطق المنضمة حديثا لروسيا

أعلنت الرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيوقع اليوم قوانين جديدة للتعاون مع الأقاليم المنضمة حديثا إلى الأراضي الروسية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

ننتظر تغيير مواقف كييف أو تغيير زيلينسكي

وكان بوتين أعلن الجمعة الماضي انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى الأراضي الروسية، وعلق الكرملين على توقيع زيلينسكي قانونا بعدم التفاوض مع روسيا قائلا: «سننتظر تغييره وننتظر تغيير مواقف كييف أو تغيير زيلينسكي للعودة إلى المفاوضات»، وأضاف الكرملين: «لن ننجر وراء مبالغة الغرب بشأن استخدام السلاح النووي».

الكرملين يصف مقترح إيلون ماسك للسلام بالإيجابي

ووصف الكرملين مقترح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للسلام بأنه إيجابي، إثر اقتراح الأخير إجراء انتخابات في الأربع مناطق الأوكرانية التي أعلنت روسيا انضمامها إليها ليقرر سكانها انضمامهم لروسيا أو أوكرانيا وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.