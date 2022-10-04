السيسي يحيي أرواح الشهداء: منحونا حياتهم ليحيا الوطن حرا مستقلا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى أرواح الشهداء، قائلا: «تحية من أعماق القلب إلى أرواح الشهداء، أبطالنا الذين منحونا حياتهم ذاتها كي يحيا الوطن حرا كريما مستقلا».

فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة المصرية وكبار رجال الدولة.