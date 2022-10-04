رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

السيسي يحيي أرواح الشهداء: منحونا حياتهم ليحيا الوطن حرا مستقلا

كتب:

نرمين عفيفي
12:41 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى أرواح الشهداء، قائلا: «تحية من أعماق القلب إلى أرواح الشهداء، أبطالنا الذين منحونا حياتهم ذاتها كي يحيا الوطن حرا كريما مستقلا».

فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة المصرية وكبار رجال الدولة.

اقرأ المزيد:

السيسي يشهد فقرة فنية خلال احتفالية ذكرى نصر أكتوبر

السيسي يرقي قائدي القوات البحرية والجوية إلى رتبة فريق

الرئيس السيسي يوجّه التحية لأسر أبطال كمين أبو عطوة

السيسي: نصر أكتوبر يوم عزة وكرامة.. والجيش المصري قهر المستحيل
بقلم نرمين عفيفي