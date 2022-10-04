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الرئيس السيسي يوجّه التحية لأسر أبطال كمين أبو عطوة

كتب:

محمد عزالدين
12:32 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأسر أبطال كمين «أبوعطوة»، قائلا: «أثناء الفقرة الأولى عرفت من القادة العظام الموجودين معانا هنا، إن أسرهم موجودة، مكانش ينفع أبدا منشوفهمش ونحييهم».

الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية

جاء خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

 

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بقلم محمد عزالدين