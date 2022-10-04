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السيسي: نصر أكتوبر يوم عزة وكرامة.. والجيش المصري قهر المستحيل

كتب:

شريف سليمان
12:36 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزّة والكرامة، يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات قدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات، التي قد تمر على أي أمّة.

معجزة العبور

وأضاف في كلمته، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، أنّ يوم السادس من أكتوبر الذي حققت فيه مصر معجزة العبور كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا، ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، وإنّما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام.

وتابع الرئيس السيسي في كلمته: «مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنّما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته».

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