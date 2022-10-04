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السيسي: الشائعات والأكاذيب لا تقلقني.. وسنواصل البناء والتطوير

كتب:

نرمين عفيفي
01:22 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من يسعى للإرهاب والاقتتال، هدفه الزج بالبلد للفقر والعجز والتخلف، مشددا على أننا لن نمكّنهم من ذلك وسنبني البلد، والمعركة نحقق فيها نجاحات طيبة جدا.

وتساءل الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة، «يا هل المصريون مستعدون للتحمل والتضحيات لمواصلة البناء والتطوير، مثلما تحملت الدولة لتتجاوز حربي 1967 و1973، مشيرا إلى أنّ الشائعات والأكاذيب التي تقال كل يوم لا تقلقه «دائما أقول إنّ الله بالغ أمره، فلا شيء سيحدث إلا بإرادته».

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