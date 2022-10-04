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السيسي لـ المصريين: امضوا في تأسيس الجمهورية الجديدة وبناء المستقبل

كتب:

محمود البدوي
01:01 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في يوم احتفالنا بمعجزة نصر أكتوبر المجيد والعبور، أقول لكم «عين التاريخ تنظر إليكم، يا أبناء شعب العظيم، فلتكتبوا لأنفسكم تاريخًا جديدًا من المجد تعلون به إلى المكانة الرفيعة التي تليق باسم مصر الخالد، ولتمضوا في تأسيس الجمهورية الجديدة وبناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح جميعا اليه، ونعمل من أجله، مخلصين النية لله والوطن والشعب».

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته، خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر: « شكرا جزيلًا، وكل عام وانتم بخير، ومصر في أمان وسلام، أمان وسلام الله، أمان وسلام الله،  وبشعبها العظيم وبجيشها الباسل أقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».

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