السيسي: المصري صانع الحضارة وقادر بفطرته على التمييز بين الهدم والبناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّه على يقين أنّ الإنسان المصري صانع الحضارة، أكبر وأقوى من المساعي المضلّلة الكاذبة، مؤكدا أنّ المصري لديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم وعقله الواعي بين الغثّ والسمين، والهدم والبناء، وبين الإخلاص وحب الوطن والشعب، والخبث وكراهية الوطن وشعبه.

الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة المصرية وكبار رجال الدولة