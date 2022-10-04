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السيسي: نحاول تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.. وقوى الشر تبث سمومها في الوطن

كتب:

شريف سليمان
12:46 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ «الأزمة الاقتصادية العالمية التي يئن من وطأتها كل فرد على هذا الكوكب نموذجًا على ما نراه ونعيشه ونحياه، ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد الصادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالي».

الرئيس: نحاول قدر استطاعتنا تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية 

وأضاف رئيس الجمهورية، في كلمته خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر: «في ظل هذه الأحداث وتلك الظروف ما زالت هناك قوى شر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهية، فراحت تبث سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات والضلالات، بهدف إفقاد المواطن الثقة واغتيال معنوياته».

 

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