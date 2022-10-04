إجراءات عاجلة من «الأبنية التعليمية» لمراجعة المدارس حفاظا على الطلاب

«لجان هندسية وزيارات تفتيشية» تكليف رسمي من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لهيئة الأبنية التعليمية، لمراجعة جميع مباني المدارس والمنشآت التعليمية، والتأكد من سلامتها ومبانيها، وإخلاء جميع المدارس التي تشكل خطرًا على الطلاب، ونقلهم إلى مدارس أخرى، حرصًا على سلامة الطلاب.

لجان هندسية من الأبنية التعليمية.. مراجعة وتفتيش وترميم

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك لجان هندسية من هيئة الأبنية التعليمية والمديريات التعليمية، وزيارات تفتيشية مفاجئة من لجان المتابعة بوزارة التربية والتعليم، لجميع المدارس علي مستوي الجمهورية كافة المراحل التعليمية، للتأكد من سلامتها ومبانيها، وإعداد تقارير رسمية وتسليمها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إخلاء المدارس الخطرة وإغلاقها وصيانتها

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، في حالة وجود أي مباني تحتاج إلي صيانة شاملة أو ترميم ولا يتم إجراء الصيانة اللازمة قبل بدء العام الدراسي الحالي 2022/2023، سيتم إخلاءها وغلقها علي الفور وإتاحة مدارس بديلة للطلاب ونقلهم إلى مدرسة أخرى، ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم العملية.

مراجعة عوامل السلامة والأمان

وأشار المصدر، إلى أن هناك تعليمات لمراجعة عوامل السلامة والأمان بالمدارس ومراجعة ارتفاع أسوار المدارس في الأدوار العالية وصيانة وترميم المدارس التي تحتاج إلي ذلك، و تسكين الأطفال الصغار في الصفوف الأولي في الصفوف الأرضية، ثم تسكين الطلاب الأكبر في الأدوار العلوية.

إجراءات ضد المقصرين

ولفت المصدر، إلى أنّ هناك لجان تفتيش من إدارة المتابعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستمر على الجميع المدارس على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة، وتنفيذها، ومحاسبة المقصرين الذين لم ينفذوا تعليمات الوزارة.