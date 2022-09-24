تسليم 5 مدارس بمدينة بدر إلى هيئة الأبنية التعليمية تمهيداً لتشغيلها

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنَّه تمّ تسليم 5 مدارس مختلفة التخصصات دفعة واحدة بالمناطق المختلفة بالمدينة إلى وزارة التربية والتعليم، ممثلة في هيئة الأبنية التعليمية بالوزارة، تمهيدا لتشغيلها، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم فى تقليل كثافة الطلاب داخل الفصول بالمدارس الأخرى علاوة على إدخال تخصصات جديدة للمدينة، مثل الثانوي الصناعي والثانوي التجاري، وكذا النهوض بالعملية التعليمية بالمدينة.

أسماء المدارس

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى أنَّ هذه المدارس هي: مدرسة محمد نجيب بالحي الخامس -تعليم أساسي، مما سيسهم فى تخفيف كثافة الفصول بمدرسة الياسمين، ومدرسة سميرة موسى ثانوي صناعي بنات بالحي الخامس، ومدرسة المشير محمد حسين طنطاوي بالامتداد الشرقي وسكن مصر ثانوي عام، ومدرسة أحمد عرابي بمركز المدينة منطقة 222 عمارة إسكان اجتماعي تعليم أساسي، ومدرسة 30 يونيو بالامتداد الشرقي وسكن مصر تعليم أساسي.

توجيهات بالانتهاء من تجهيز المدارس

وقال «مندور»، إنَّه تمّ مخاطبة الهيئة العامة لـ الأبنية التعليمية لسرعة تأثيث هذه المدارس، وأيضًا تم مخاطبة الإدارة التعليمية لسرعة تشغيل هذه المدارس لاحتياج المدينة إليها.