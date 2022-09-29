مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تقديم 12 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، قبل قليل، في خبر عاجل نقلته قناة «سكاي نيوز» عربية، إقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار في ظل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار أنها أكبر مقدم مساعدات عسكرية ومالية لدولة أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا الاتحادية منذ نهاية فبراير الماضي.

كيف بدأت الحرب؟

وبدأت الحرب الروسية في نهاية فبراير الماضي ضد أوكرانيا بعد إعلان أقاليم أوكرانية سابقة انفصالها عن أوكرانيا، وأعلنت روسيا التعبئة منذ أيام قليلة في ظل حاجتها لـ 300 ألف مقاتل، ما دفع بعض الشباب الروسي للسفر لعدم الانضمام إلى الجيش في ظل حرب من المتوقع أن تستمر سنوات رغم أنها أثرت اقتصاديا وعسكريا وغذائيا على البلدين وعلى مختلف دول العالم التي لم تستفق من التداعيات الخاصة بفيروس كورونا.

عالم جديد يتشكل

ووقعت عقوبات متبادلة بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي أقر مجلس شيوخها في إبريل الماضي نيتها تقديم 40 مليار دولار إلى أوكرانيا التي تحارب ضد روسيا التي خرجها رئيسها فلاديمير بوتين ليؤكد أن عالم أحادية القطب (في إشارة إلى الولايات المتحدة) قد انتهي ويتشكل حاليا عالم جديد.