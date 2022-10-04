تفعيل منظومة التحول الرقمي بمكتبة جامعة حلوان

أعلنت المكتبة الرقمية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمكتبة الرقمية حيث سيصبح بإمكان الباحث الحصول على كافة خدماته من خلال المراسلات عبر إيميله الجامعي دون الحاجة للحضور لمقر المكتبة.

التقدم لطلب كود الدفع الإلكتروني

وشددت المكتبة الرقمية على الباحثين بالاطلاع على كافة المرفقات المتعلقة بالخدمة المطلوبة واتباع التعليمات المتعلقة بطلب كود الدفع الإلكتروني من خلال الدخول على الرابط التالي ومعرفة كافة التفاصيل: https://www.facebook.com/162891347126096/posts/5228714483877065

غير مسموح الحصول على تقارير أو إفادات باليد

كما أوضحت أنه لم يعد مسموحاً الحصول على أي إفادات أو تقارير واستلامها باليد من مقر المكتبة الرقمية وللاستفسار والتواصل يرجى المراسلة عبر الإيميلات الرسمية التالية:

خدمة الدفع الالكتروني «طلب كود الدفع» digitallibrarycode@hq.helwan.edu.eg

خدمة الفحص بغرض الترقي digital_library@hq.helwan.edu.eg

خدمة الفحص الشخصي وفحص مقالات للنشر digital_libraryjournal@hq.helwan.edu.eg

خدمة فحص الرسائل الجامعيةdigital.librarythe@hq.helwan.edu.eg

خدمة استخراج افادة بعنوان خطة البحث للتسجيل digital_librarycd@hq.helwan.edu.eg

خدمة استلام نسخة من الرسالة العلمية بعد مناقشة الرسالةdigital_libraryfull@hq.helwan.edu.eg

خدمة الاشتراك في بنك المعرفة المصري digital.library.EKB@hq.helwan.edu.eg

علماً بأن التواصل لابد أن يتم عن طريق الإيميل الجامعي للباحث ولا ينظر الى أي إيميل آخر غيره، ويتم الرد يوميا ماعدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا.