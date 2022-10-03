«قنديل»: تحويل جامعة حلوان إلى خضراء صديقة للبيئة خلال عام

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إنه خلال عام ستتحول الجامعة إلى خضراء صديقة للبيئة، مؤكدًا أهمية زيادة وعي الأطفال في المدارس وطلاب الجامعات بشكل حقيقي وعملي في المقررات الدراسية.

قضية المناخ اهتمام مستقبلي وحالي

وأضاف «قنديل» خلال كلمته في مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية بالجامعة، أن قضية المناخ اهتمام مستقبلي وحالي، وجامعة حلوان تقع في منطقة بها تطور صناعي أثر وسبب تغيرًا في البيئة وارتفاع هائل في معدلات التلوث.

وأكد أن جامعة حلوان تعمل على مواجهة ذلك بالأبحاث العلمية التطبيقية: «فيه مهددات حقيقية ويجب أن يكون دور الجامعة الرئيسي هو البحث العلمي ونجاح نتائجه في خلق حلول فعلية للمشكلات الحالية».

ترجمة توصيات المؤتمر لمتطلبات ملزمة للجامعة

ونوه "قنديل"، إلى أن الأديان السماوية نصت على الحفاظ على البيئة، مشددًا على ضرورة ترجمة توصيات المؤتمر لمتطلبات ملزمة للجامعة والمحافظات، وخريطة طريق لوزارة البيئة وقطاع الصناعة.