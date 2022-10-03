رئيس جامعة حلوان لـ«الطلاب»: هدفنا إنتاج أفلام رسوم متحركة ترفع اسم مصر دوليا وإقليميا

شارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الطلاب، خلال فعاليات اليوم التعريفي الأول الذي يعقد في إطار الأسبوع التعريفي لطلاب جامعة حلوان الأهلية، وذلك بمقر مجمع الفنون والثقافة للتعريف ببرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، مؤكدا أن الاهتمام بالطالب هو المهمة الأساسية.

برنامج الرسوم المتحركة

وحث «قنديل» الطلاب المقبولين بجامعة حلوان الأهلية على استمرار مسيرتهم العلمية بجد واجتهاد، مؤكدًا أن رسالة البرنامج تقديم تعليمي متميز في مجال الرسوم المتحركة، إذ يعد برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بكلية الفنون والفنون التطبيقية من البرامج التي تستهدف تحقيق دور رائد في مجال الرسوم المتحركة الفنية والتأثيرات المرئية من خلال منح الطلاب جميع المهارات اللازمة لمهنة مثيرة في هذه الصناعة الحيوية والمتنامية للرسوم المتحركة من خلال برنامج الرسوم المتحركة والتأثيرات المرئية (VFX).

تأهيل الخريجين

وأوضح قنديل، أن برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية الخاصة يهدف إلى أن يصبح الخريج قادرا على التعبير الفني والتقني عن مضامين ومفاهيم فنية منبثقة من خلفية ثقافية واجتماعية والوصول لإنتاج أفلام رسوم متحركة ومؤثرات بصرية ترقى للمستوى الدولي وتنافس الإنتاج العالمي من أجل رفعة اسم مصر دوليا وإقليميا بالمجال.

وقدمت الدكتورة ثريا صبيح منسق البرنامج، تعريفا للبرنامج وأهميته ومجالات العمل، مشيرة إلى أنه يهدف لتلبية احتياج السوق محليا وإقليميا ودوليا مع الوصول بالطالب للقدرة على التعلم الذاتي والتعليم المستمر وتطويع قدراته الشخصية مع متطلبات العمل، كذلك احترام القوانين والتشريعات، واتباع التفكير والمنهج العلمي في البحث ووضع الحلول التصميمية الفنية.