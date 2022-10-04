«التعليم»: نعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للمدرس تتميز بالاحترام والتقدير

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين، تتميز بالاحترام والتقدير، موضحا أنّ الاحتفال بعيد المعلم سيشهد تكريم عدد من المعلمين، والإعلان عن مبادرة «أنا المعلم»، التي من خلالها سيتم تقديم عدد من الخدمات للمعلمين تليق بمكانتهم المتميزة.

وتحدّث الوزير، عن مبادرة رئيس الجمهورية باختيار وتدريب 1000 معلم من الشباب، ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا يؤهلهم لإدارة المدارس، وذلك خلال لقاءه مع عمداء كليات التربية أعضاء لجنة قطاع الدراسات التربوية ومجموعة من خبراء كليات التربية، لمناقشة رؤية الوزارة وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، في إطار الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكليات التربية.

كليات التربية جزء لا يتجزأ من عملية التطوير

وأعرب حجازي، بحسب بيان عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته باللقاء الذي يهدف إلى تفعيل الشراكة والتكاتف بين كليات التربية بالجامعات المصرية ووزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أنّ كليات التربية وقطاع الدراسات التربوية جزء لا يتجزأ من عملية التطوير، ولا يجب أن تكون كليات التربية بمعزل عن هذا التطوير، لمسؤوليتها عن إعداد المعلمين للمراحل التعليمية، بمواصفات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمناهج الجديدة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة، من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنّ التعليم خطة دولة، ونعمل على استكمال هذه الخطة مع إمكانية التغيير في آليات التنفيذ ليشعر بها المواطن.

وأشار الوزير إلى أهمية دور المعلم في الارتقاء بالعملية التعليمية، موضحًا أنّ الوزارة تعمل على بناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية المستدامة لهم، ليكتسبوا مهارات قادرة على استيعاب نظام التعليم الجديد وإحداث التغيير.

تدريب 5000 معلم على النظام الجديد

وأوضح حجازي، ضرورة أن يكون المعلم على علم بالتقييم والممارسات التدريسية وإعداد مفردات اختبارية؛ لتنمية المستويات العليا من التفكير، متابعا أنّه في هذا الصدد تم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد.

تقييم تجربة امتحانات الثانوية العامة

واستعرض الوزير بعض مجالات التعاون مع كليات التربية، ومنها: تقييم تجربة امتحانات الثانوية العامة، والدراسات البحثية التي تساهم بها كليات التربية للعمل على تغيير الثقافات، والحد من مقاومة التغيير، وإعداد المعلمين، وإعداد بنوك الأسئلة، إضافة إلى قياس مستوى تحصيل الطلاب، كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية واستعدادات العام الدراسي الجديد حيث استهدفت الوزارة عودة الطلاب للمدرسة، واستعادة المدرسة دورها الاجتماعي في تنشئة وإعداد الطلاب للمستقبل، وأن تكون جاذبة وممتعة للتعلم.

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى إعداد مركز تطوير المناهج لدليل الطالب لكل مادة يتضمن وصفًا للمادة ومخرجات التعلم والروابط المتاحة للدروس والموضوعات الدراسية، فضلًا عن المصادر المختلفة والتي في ضوئها يتم إعداد الامتحانات.

وبالنسبة للثانوية العامة، قال الوزير إنّ المركز القومي للامتحانات أعد مواصفات الورقة الامتحانية، ليكون الطالب على علم بها قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أنّ الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد وهي أسئلة (تعرُف على الإجابة)، وأسئلة مقالية وهي أسئلة (إنتاج إجابة) ولا تتعدى 15% من الامتحان حسب طبيعة كل مادة، مؤكدًا أنّ التصحيح سيتم إلكترونيًا، وفق آلية تضمن الشفافية، مع توافر مراكز تصحيح إلكتروني على مستوى الجمهورية، ومشيرًا إلى أن نموذج الإجابة يشتمل على مستويات التقدير Rubrics .

وتطرق الوزير إلى دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال «مدرستنا (1، 2، 3)»، وتوفير وقت لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

وأشار الوزير إلى أنّ أعمال السنة في صفوف النقل، تؤكد ضمان مذاكرة الطالب أولًا بأول ورصد نقاط التميز، ومعالجة نقاط الضعف والقصور وتصحيح المسار، مشيرا إلى استحداث مادة المشروعات البحثية التي تهدف إلى تنمية مهارات البحث لدى الطلاب، وتتناول المشروعات والإنجازات القومية والتحديات الكبرى التي تواجه الدولة، وعقد مسابقات يتم من خلالها اختيار أفضل المشروعات وتكريم الطلاب الذين أعدوها.

ومن جهته، وجّه الدكتور محمد لُطيف، الشكر للدكتور رضا حجازي، على هذه الدعوة، مشيدًا بالقرارات والخطوات التنفيذية لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، مؤكدًا إيمان كليات التربية بدورها في الارتقاء بالتعليم في مصر وإنجاح جهود التغيير التي يشهدها مجتمعنا المصري.

وخلال اللقاء، جرى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمناقشة السيناريوهات المقترحة للتعاون وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، لتحسين الممارسات التربوية وتعزيز قدرات المعلمين، ودعم ممارسات التعليم والتعلم في كليات التربية.

وفي ختام اللقاء، قدّم قطاع الدراسات التربوية درع تكريم للدكتور رضا حجازي، تقديرًا لجهوده في تطوير منظومة التعليم في مصر، كما قدّم الوزير درع الوزارة للدكتور محمد لُطيف ولجنة قطاع الدراسات التربوية.

حضر اللقاء، الدكتور محمد لُطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد وزير التربية والتعليم للتقييم ونظم الامتحانات، والدكتورة أمل عبدالفتاح سويدان، رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية، والدكتور نادي كمال عزيز، أمين لجنة قطاع الدراسات التربوية، وعمداء كليات التربية، أعضاء لجنة قطاع الدراسات التربوية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.