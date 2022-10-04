«عبدالرازق» يهنئ «السيسي» بذكرى المولد النبوي الشريف: حفظكم الله ورعاكم

أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهنئته بذكرى المولد النبوي الشريف.

ذكرى المولد النبوي الشريف

وقال رئيس مجلس الشيوخ في البرقية: «يطيب لي أن أبعث باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ، بأسمى آيات التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الرحمة وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله - صلوات الله وسلامه عليه - الذي اختاره الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة».

وتابع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: «أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم وعلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، حفظكم الله ورعاكم، وسدد على طريق الخير خطاكم، وكل عام وأنتم بخير».