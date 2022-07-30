مصرع عامل بحادث عبور مشاة في البحيرة ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

لقى عامل مصرعه، قبل قليل، أثناء عبوره الطريق بقرية الخامسة التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث عبور مشاة بقرية الخامسة التابعة لذات المركز؛ مما أسفر عن وفاة عامل وجرى تحرير محضر بالواقعة.

نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة «عمر. ض. ع»، 38 عاما، مقيم مركز بدر وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.