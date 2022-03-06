مصرع عامل سقط من أعلى منزله في البحيرة

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزله بشارع عبد الواحد فهمي بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر سقوطه من أعلى منزله بشارع عبد الواحد فهمي التابع لذات المركز وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيق.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «رمضان ي م» 52 سنة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة الموتى بمستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع طفل صدمته عربة كارو

كان قد شهد مركز حوش عيسى اليوم مصرع طفل صدمته عربة كارو بطريق قرية المهدية التابعة لمركز وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وتحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى جثة طفل صدمته عربة كارو بطريق قرية المهدية وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي حوش عيسى العام وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.