«الإسكندرية» تصل إلى 50% من مشروعات فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة نسب الإنجاز لعدد 3 مشروعات لفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي، بمعدل إنجاز يتراوح بين 40% إلى 50%، وتأتي المشروعات في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

وجاء بحضور اللواء ماجد البري مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية. =

حلول جذرية لمشكلة الأمطار في الإسكندرية

وخلال الجولة؛ أوضح الشريف، أن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار الجاري تنفيذها بالمحافظة تعد من أهم الحلول الجذرية، التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة، التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية.

استراتيجية إدارة مياه الأمطار

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن استراتيجية إدارة مياه الأمطار تم تقديمها من قبل جامعة الإسكندرية، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذها، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتكامل مع بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن هذا المشروع قد تم البدء فيه خلال شهر أبريل الماضي، كونه يعد المشروع البديل عن نشر سيارات وبدالات وعمال الصرف الصحي في جميع أماكن تجمعات الأمطار بمحافظة الإسكندرية للتعامل مع المياه المتراكمة وإزالتها، وذلك عقب تراكم مياه الأمطار خلال الشتاء الماضي في الإسكندرية.