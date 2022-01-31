«الوطن» تنشر تفاصيل منظومة فصل الأمطار عن مياه الصرف بالإسكندرية

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في تفعيل منظومة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز ملامح هذه المنظومة وهي كالتالي:

1. يشارك في تنفيذ المنظومة الجديدة كل من: مجلس الوزراء، محافظة الإسكندرية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مسؤولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جهاز مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، ممثلي المكتب الاستشاري التابع لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لتنفيذ المهام المحددة سلفا والخاصة بالمنظومة الجديدة.

ضغط البرنامج الزمني لإتمام دراسات إدارة مياه الأمطار

2. تم الإتفاق على أهمية ضغط البرنامج الزمني لإتمام الدراسات اللازمة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، وكيفية التعامل معها، والتي تعتمد على فصل شبكات مياه الصرف الصحي عن شبكات تجميع مياه الأمطار، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الأمطار بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

3. تم تحديد 4 مجموعات من المشروعات العاجلة، وقيام جامعة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالمحافظة، بتحديد مجموعة من المشروعات لإيجاد حلول سريعة لبعض النقاط الساخنة بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، وبعض التوسعات لمحطات الرفع والمعالجة لاستقبال جزء من مياه الأمطار للحد من غرق المحاور المرورية الأساسية خلال أوقات سقوط الأمطار، خاصة النوات.

«الإسكان»: المتابعة المستمرة لكافة محاور المنظومة

4. أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على ضرورة المتابعة المستمرة، لكافة محاور المنظومة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والإعلان عن كافة مستجدات العمل أولا بأول، لإزالة كافة التحديات التي قد تواجة تنفيذ المنظومة على الأرض.

5. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة جهات تنفيذ المنظومة الجديدة المعنية بالدراسات المطلوبة، وفي مقدمتها كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، والمتابعة الدقيقة للبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الأمطار خلال الفترة المقبلة.