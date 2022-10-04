«نقل النواب» توافق على اتفاقية دولية لتطوير خط سكة حديد «طنطا - دمياط»

وافقت لجنة النقل بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة علاء عابد، على الاتفاق المبسط بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد «طنطا – المنصورة – دمياط»، التي تتيح من خلاله الوكالة قرضًا بحد أقصى لا يتعد 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد 2 مليون يورو، الموقع بالقاهرة في 28 مارس 2022.

مشروع تطوير خط سكك حديد

ودارت مناقشات حول نسبة الفائدة، والجدول الزمني لتنفيذ المشروع، إذ أكّدت ممثلة وزارة التعاون الدولي أن هذه الاتفاقية قد تم مناقشتها سابقا، مشيرة إلى أنَّه من الممكن لاحقًا يتمّ تحديد الفائدة، متابعة أنَّ الاتفاقية مشاركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية وليس مساهمة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية.