التقديم يبدأ اليوم.. تفاصيل وظائف قيادات المحليات

تبدأ وزارة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات شغل 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية في وظائف رؤساء المدن والأحياء والمراكز وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2022 حسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ويتم تلقي طلبات التقديم على موقع الوزارة الرسمى www.mld.gov.eg .

شروط عامة لشغل هذه الوظائف من الجهاز الإداري للدولة

- القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

- الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.

- إجادة اللغة اللإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها ، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة وعدد (1) صور شخصية 4x6.

- استيفاء شروط التعيين المنصوص عليهما بالمادتين (14) و (17) من قانون الخدمة المدنية بالدولة رقم (81) لسنة 2016 وكذا قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019.

- كافة المستندات المطلوبة للتقديم يجب أن تكون مسحوبة في صيغة (PDF) ولن يلتفت لأي مستند يتم تصويره عن طريق الهاتف المحمول.

- قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة العالية من تاريخ بداية الإعلان.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول (أ) من تاريخ بداية الاعلان وتقديم ما يفيد ذلك .

- الإلتزام التام بنماذج بيان الحالة الوظيفية لوظيفة قيادات المحليات والشهادة القانونية ومقترح التطوير المرفقة بالإعلان واعتمادها من السلطة المختصة" المحافظ – السكرتير العام – رئيس الجهة" خلال فترة الإعلان.

- تقديم الإنجازات بعد إقرارها واعتمادها من السلطة المختصة بما لايزيد عن ثلاث صفحات عن مدة آخر ثلاث سنوات عمل معتمدة من (المحافظ – السكرتير العام – رئيس الجهة) خلال فترة الإعلان.

- أن يكون حاصلاً على تقدير كفء على الأقل عن أخر سنتين.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

شروط المتقدمين لشغل هذه الوظائف من خارج الجهاز الإداري للدولة

- قضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن (19) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة ، و (18) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة العالية ، و (17) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من درجة المدير العام.

- الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة لضباط القوات المسلحة والشرطة، ومقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق.

- شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- تقديم مايفيد سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية وشهادة قانونية ان أمكن للمدنيين من خارج الجهاز الاداري وشهادات الخبرة عن مدة الخدمة السابقة وشهادات قيد من النقابات المختلفة المذكورة في السيرة الذاتية.

-على من يرغب في التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية والتقديم من خلال موقع موقع وزارة التنمية المحلية (www.mld.gov.eg) اعتبارا من 5 أكتوبر الجارى حتى 6 نوفمبر المقبل.