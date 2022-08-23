«التنمية» تناشد المواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات تخص المحليات

ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بضرورة إبلاغ الوزارة عن أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بعمل المحليات، وذلك من خلال مبادرة «صوتك مسموع» «الواتس آب» 01150606783، والخط الساخن 15330، وذلك في إطار خطة الوزارة للتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، والعمل على حلها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية.

دعم المرأة

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التنمية المحلية العمل في مجال دعم وتمكين المرأة وحماية الطفل، وفي إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة للأنشطة التي تنفذها وحدات تكافؤ الفرص وحماية الطفل بالمحافظات لتمكين المرأة باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية، لتوفير الحماية اللازمة للأطفال باعتبارهم مستقبل الوطن، وتابعت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية برئاسة إيمان السبكي، الفعاليات التي تنفذها وحدة حماية الطفل بمحافظة الغربية تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حيث نفذت وحدة حماية الطفل بمركز زفتى ندوتين لتعزيز حقوق الطفل وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للأطفال وحمايتهم من الإسـاءة، والاستغلال، والإهمال، والتنمر، وكل أشكال العنف.

تجريم التنمر

تناولت الندوة الأولى التي عقدت بمركز شباب زفتى موضوع «تجريم التنمر»، وتم التركيز على تعريف التنمر وأسبابه وأشكاله وكيفية التعامل معه والوقاية منه، فيما ركزت الندوة الثانية التي أقيمت بمدرسة فاطمة الزهراء التابعة للادارة التعليمية بزفتى على موضوع «التسرب من التعليم» وأسبابه وطرق الوقاية والعلاج.

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التنمية المحلية الارتقاء بمهارات وقدرات العاملين بالمحليات، حيث وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بقيام المحافظات بتكريم أوائل الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة بمركز سقارة للتدريب تشجيعا لهم، مع متابعة الأداء في جهات عملهم، وقياس مدى تطوره بشكل دوري.

تكريم الحاصلين على دورات سقارة

من جانبها، كرمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الحاصلين على المراكز الأولى بالدورات التي عقدها مركز التنمية المحلية بسقارة، حيث أهدت شهادات تقدير لكل من سهى يحيى شطا رئيس قسم العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر لحصولها على المركز الأول بدورة «رائدات العمل التنفيذي»، كما كرمت علاء الدين مصطفى، مدير وحدة المعلومات والتحول الرقمي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا لتحقيقه المركز الأول بدورة «الأرشفة والفهرسة الإلكترونية».

وكرمت أيضًا خالد إبراهيم رزق، مهندس بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، لحصوله على المركز الأول بذات الدورة، كما أكدت أن المحافظة حريصة على تكريم المتميزين من العاملين بالجهاز الإداري بها، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود بما يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل.