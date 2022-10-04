«التعليم» توجه المدارس بتجهيز كشوف أسماء الطلاب لحملات الأنيميا والسمنة

وجهت المديريات التعليمية، خطاباً هاما، للإدارات التعليمية، بتوجيه جميع المدارس الابتدائية والإعدادية بتجهيز الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب وصور شهادات الميلاد، ورقم التليفون ولي الأمر، استعداداً لحملات الأنيميا والسمنة والتقزم.

حملات الأنيميا والسمنة والتقزم ابتدائي وإعدادي

وقالت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أنه بناء علي الفاكس من الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتنبيه على جميع طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بضرورة التعاون مع الفرق الصحية لحملات الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية وحملة فيروس «سي» لطلاب الصف الأول الإعدادي.

تجهيز الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب

وأضافت المديريات التعليمية: «يتم التنبيه على المدارس بتجهيز الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب وصور شهادات الميلاد ورقم تليفون ولي الأمر وتوفير إداري من المدرسة لمعاونة الفرق وتسهيل مهمتهم وإنجازها على أكمل وجه وفي أقصر وقت».

وفي سياق آخر، وجهت وزارة التربية والتعليم الفني، تعليمات هامة وعاجلة للمدارس لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب وهي كالتالي:-

- إعداد خطط متابعة فورية لزيارة جميع المدارس.

- إعادة مراجعة جميع الأبنية التعليمية، بما تشمله من: «تجهيزات مدرسية – فصول دراسية – أفنية - أثاث - معامل - حجرات أنشطة – دورات مياه – أسوار - طرقات – ملاعب - أدوات إطفاء الحريق».

- غلق أي مدرسة يتبين من خلال المعاينة وجود خطر بها على سلامة الطلاب أو العاملين، مع التأكيد على عدم تركيب مراوح سقف، ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية.

- تطبيق الاشتراطات الصحية، والتأكيد على نظافة المدارس، واتخاذ التدابير، والإجراءات الوقائية الخاصة بذلك؛ حفاظًا على سلامة الطلاب، وكافة العاملين بالمدارس، من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.

- إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي، وإحكام الإشراف عليها.