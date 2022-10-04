إجراءات عاجلة من «التعليم» لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا رقم 33 بشأن التشديد على إجراءات الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب، وكل العاملين بالمؤسسات التعليمية، وفي ضوء الأحداث الأخيرة، وتقرر الالتزام بالإجراءات التالية، ومتابعة تنفيذها بكل دقة.

الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة

- التشديد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة، والشاملة العاجلة في المدارس، وإعداد خطط متابعة فورية؛ لزيارة جميع المدارس من ديوان عام الوزارة، ومديريات التربية والتعليم، والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

- إعادة مراجعة جميع الأبنية التعليمية، بما تشـمله من «تجهيزات مدرسية - فصول دراسية - أفنية - أثاث - معامل - حجرات أنشطة - دورات مياه - أسوار - طرقات - ملاعب - أدوات إطفاء الحريق...»، وغلق أي مدرسة يتبين من خلال المعاينة وجود خطر بها على سلامة الطلاب أو العاملين، مع تأكيد عدم تركيب مراوح سقف، ومراجعة كل التوصيلات الكهربائية.

خطط المتابعات الميدانية للقيادات بالإدارات والمديريات

- وضع خطة تنفيذية للمنشآت التي تحتاج إلى صيانة بسيطة، وصيانة شاملة.

- تنفيذ جداول الإشـراف اليومي، بجدية كاملة، وبصفة خاصة في فترات «بداية اليوم الدراسي - الفسحة - موعد انصراف الطلاب»، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دخول وخروج الطلاب، ومنع تدافعهم.

- تكثيف خطط المتابعات الميدانيه للقيادات بالإدارات والمديريات داخل المدارس؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، وحسن سير العملية التعليمية.

- التنبيه على مسؤولي الإشراف اليومي بالمدرسة، بضرورة التأكد من هوية الزائرين.

- عدم مغادرة المدرسة، إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب، وغلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

تطبيق الاشتراطات الصحية

- إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي، وإحكام الإشراف عليها.

- منع مندوبي المبيعات والدعاية والغرباء من دخول أي مبنى من المباني التعليمية أو عرض هدايا أو غيرها على العاملين بالمدرسة أو الإدارة، وكذلك الطلاب.

- تطبيق الاشتراطات الصحية، وتأكيد نظافة المدارس، واتخاذ التدابير، والإجراءات الوقائية الخاصة بذلك؛ حفاظًا على سلامة الطلاب، وكل العاملين بالمدارس، من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.