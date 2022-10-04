وزير التموين: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة ‏في تاريخ العسكرية المصرية

‏أرسل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ‏بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد.

وأكد ‏وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن حرب أكتوبر أثبتت للجميع أن القوات ‏المسلحة هي الدرع والسيف الذي يحمي هذا الوطن العظيم، ‏وأضاف أن انتصار أكتوبر ‏يوم مشهود لن يغيب عن عقول المصريين وعن ذاكرة الوطن ‏بصفة خاصة والعرب بصفة عامة، لأنه أعاد للكل الاعتزاز ‏والكرامة، مؤكداً أن انتصار أكتوبر المجيد سيظل علامة فارقة ‏في تاريخ العسكرية المصرية والعربية أيضًا.

وأثنى الدكتور علي المصيلحي، على الدور التنموي الذي تؤديه القوات المسلحة في ‏بناء الدولة المصرية الحديثة، بالإضافة إلى حفاظها على ‏الأمن القومي المصري.

واختتم «‏المصيلحي» برقيته بالتأكيد ‏على الاستمرار في العمل لبناء الجمهورية الجديدة.