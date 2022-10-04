وزير التموين: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية
كتب:
وفاء الصعيدي
04:36 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
أرسل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حرب أكتوبر أثبتت للجميع أن القوات المسلحة هي الدرع والسيف الذي يحمي هذا الوطن العظيم، وأضاف أن انتصار أكتوبر يوم مشهود لن يغيب عن عقول المصريين وعن ذاكرة الوطن بصفة خاصة والعرب بصفة عامة، لأنه أعاد للكل الاعتزاز والكرامة، مؤكداً أن انتصار أكتوبر المجيد سيظل علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية والعربية أيضًا.
وأثنى الدكتور علي المصيلحي، على الدور التنموي الذي تؤديه القوات المسلحة في بناء الدولة المصرية الحديثة، بالإضافة إلى حفاظها على الأمن القومي المصري.
واختتم «المصيلحي» برقيته بالتأكيد على الاستمرار في العمل لبناء الجمهورية الجديدة.