وزير التموين: مصر تستهلك 2.4 مليون طن زيت طعام سنويا

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ حجم الاستهلاك المصري من زيت الطعام سنويا يبلغ 2.4 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أنّ الشراكة مع القطاع الخاص في مجال صناعة الزيوت ستضاعف كمية إنتاج الزيت في مصر وبالتالي تغطية الاحتياج المحلي.

الترويج لصناعة الزيوت في مصر

وأكد الدكتور علي المصيلحي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، بشأن الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، أنّ السبب في اختيار أماكن المجمعات الصناعية الجديدة لصناعة الزيوت في برج العرب والسادات وسوهاج، جاء بهدف أن تكون المجمعات قريبة من الموانئ والمجمعات التخزينية مع تقليل سلاسل الإمداد، ويخدم مجمع السادات منطقة الدلتا، فيما سيخدم مجمع سوهاج جنوب مصر.

وأكد وزير التموين، أنّ المجمعات الصناعية الجديدة للزيوت التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى تحقيق المنافسة من أجل النجاح، مشيرا إلى أنّ الدوام والاستمرارية هو محور نجاح القطاع الخاص.