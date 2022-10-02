وزير التموين: نستهدف زيادة زراعة فول الصويا لتنويع مصادر البذور الزيتية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدراسة التي أجرتها الوزارة لهيكلة شركات إنتاج الزيوت، انتهت إلى وضع خطة لزيادة المساحة المزروعة بفول الصويا، بالتعاون مع وزارة الزراعة، موضحا أنّه بدأ بالفعل زراعة 250 ألف فدان فول صويا.

مصيلحي: يجب التوجه للزراعة خارج حدود مصر

وأكد وزير التموين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، للاستثمار والترويج لصناعة الزيوت في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، أنّه يجب التوجه للزراعة خارج حدود مصر، كي يكون لدينا إنتاج من البذور الزيتية وعباد الشمس.

بناء المجمعات الصناعية على أسس جديدة

وتابع مصيلحي، أنّ المجمعات الصناعة للزيوت ستبنى على أسس جديدة، لتكون قريبة من مناطق الاستهلاك والتخزين ومجمعات الزيوت، وجرى اختيار موقع برج العرب ليحل محل المجمعات في الإسكندرية، ثم موقع مدينة السادات الذي سيغطي احتياجات منطقة الدلتا، ثم مجمع سوهاج للزيوت لخدمة جنوب مصر لتقليل خطوط الإمداد، موضحا أنّ الخطة تمت بدراسات متأنية للوصل إلى مواقع المجمعات.