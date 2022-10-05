أستاذ اجتماع: مشاركة المفرج عنهم في الحوار الوطني تفيد جميع الأطراف

دور كبير تلعبه لجنة العفو الرئاسي، في الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، والإفراج عن عدد من القوائم آخرها 50 اسما.

ومن بين أشكال الدمج المجتمعي، حق المفرج عنهم من المحبوسين احتياطا المشاركة في الحوار الوطني، بحسب ما أوضحه طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، حيث طلبت اللجنة من المفرج عنهم الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم دون قلق، وأنه يحق لهم المشاركة في الحوار الوطني في حال كان لدى أي منهم مقترحات بشأنه.

زكريا: لا مانع من مشاركة المفرج عنهم في الحوار الوطني

في هذا الشأن، قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماعى السياسى، إنه لا مانع من مشاركة المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا في الحوار الوطني، ومنه يمكن معرفة مدى استعدادهم للدمج المجتمعي المجتمعي، وتحديد طاقاتهم وقدراتهم.

وأضافت «زكريا» في حديثها مع «الوطن»، أنه يمكن الاستفادة بأفكار هؤلاء الشباب خلال مشاركتهم في الحوار الوطني، حيث إن غالبيتهم يريد الفرصة الحقيقة للعودة لحياته الطبيعية، والمشاركة البناءة الحقيقية فى المجتمع، لافتة إلى أنه في أعقاب الثورات تتضارب الأفكار، ويحاول كل فرد التعبير عنه حبه لوطنه ولكن بطرق مختلفة، لذلك لا صعوبة في جمع الشمل مجددًا.

أستاذ الاجتماع: يمكن تحويل أفكار المفرج عنهم لطاقات بناءة

وأشارت أستاذ علم الاجتماع السياسي، إلى أن الدولة يمكنها تحويل أفكار الشباب المفرج عنهم إلى طاقة بناءة يستفيد منها الجميع، خاصة أن التوقيت الحالي هو المناسب لذلك، بعد أن استرد الوطن عافيته، ونجاح الدولة في تخطي الأزمات العالمية التي أثرت على كثير من الدول.

وكان النائب محمد عبد العزيز، كشف في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة تجري سلسلة من اللقاءات مع المطالبين بحل مشكلاتهم من الشباب المفرج عنهم؛ لبحث مشكلاتهم، والعمل على إعادة جميعهم إلى وظائفهم، أو توفير أخرى مناسبة لهم.