«8 الصبح» يشيد بملف «الوطن»: «مصر بتتغير» العفو الرئاسي.. حكاية قرار

أشادت الإعلامية أسماء يوسف بملف صحيفة «الوطن» مصر بتتغير.. العفو الرئاسي.. حكاية قرار، مؤكدة أن «مصر فعلًا بتتغير»، منوهةً بأهمية النقطة التي تناولتها «الوطن» بملف العفو الرئاسي التي تحدثت عن الدمج الذي شمل المفرج عنهم من السجون.

«الوطن» تعرض سلسة من الملفات

وقال سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة الوطن في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين، وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن جريدة «الوطن»، بدأت بنشر سلسة من الملفات تزامنًا مع مرور عام على إنطلاق الإستراتيجية الوطنية، إذ نشرت «الوطن» ملفًا عن الحريات الدينية بعنوان جرس وأذان وآخر عن عام على إلغاء قانون الطوارئ، واليوم الملف الثالث بهذه السلسة عن دور لجنة العفو الرئاسي والمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا.

ملف عن العفو الرئاسي

وتابع مدير تحرير جريدة الوطن، بأن الصحيفة استعرضت على 5 صفحات ما حدث منذ 6 أشهر بعد حديث الرئيس السيسي، وتشكيل لجنة فحص ظروف المحبوسين، وما أعقبه من إطلاق سراح المحبوسين وأعدادهم، والفرحة والسعادة التي غمرت الخارجين من السجون وذويهم، إضافة إلى تناول الصحيفة عملية الدمج التي حدثت لهؤلاء المفرج عنهم بالمجتمع، مشيدًا بدمج المفرج عنهم من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأشار إلى «أوفة» أحد أبناء محافظة مطروح المفرج عنهم والذي تسلم عمله، يوم الأحد الماضي، بشركة للبترول، كما تم عودة آخرين إلى وظائفهم السابقة.