«سي إن إن»: ارتفاع ضحايا إعصار «إيان» إلى 105.. وعزل جزر عن البر الرئيسي

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب إعصار «إيان» إلى ما لا يقل عن 101 شخص في فلوريدا، و54 منهم في مقاطعة «لي» وحدها، حسبما ذكرت«سي إن إن»، الإخبارية، كما أودى بحياة 4 أشخاص في ولاية كارولينا الشمالية.

وتعرضت «فلوريدا» إلى إعصار غاضب من الفئة الرابعة الأربعاء الماضي، وبعد أيام، انعزل سكان الجزر عن البر الرئيسي، وأصبح مئات الآلاف من الناس دون كهرباء، ودون مأوى في ولاية فلوريدا.

إنقاذ 1900 شخص من الموت المحقق

وتابع التقرير: بعد أن دمر إعصار إيان المجتمعات في فلوريدا، أبلغت فرق الإنقاذ التي تتنقل من منزل إلى منزل بحثًا عن الناجين عن المزيد من الوفيات.

ويواجه السكان الذين يكافحون الخسائر تعافيًا طويلًا ومروعًا، ونقل التقرير عن بيل فيتش، عضو مجلس مدينة فورت مايرز بيتش، إن منزله الريفي البالغ من العمر 90 عامًا في حالة خراب، مع وجود جزء واحد فقط سلم من الإعصار، وعثر على قطع من منزله على بعد اثنين من الأبنية.

وقال «فيتش» عن الحي الذي يقطنه: «عندما تتجول بين الأنقاض، يكون المشهد مروّعًا»، لكن حتى وسط الحطام، هناك لحظات من الأمل، وكان رجال الإنقاذ في جميع أنحاء الولاية يأتون لمساعدة السكان المحاصرين عن طريق القوارب والطائرات.

وقال حاكم الولاية رون ديسانتيس، خلال مؤتمر صحفي إنه تم إنقاذ أكثر من 1900 شخص حتى أمس، كما تلقى بعض السكان الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر سماع أخبار عن أحبائهم أنباء غير سارة لا يمكن تصورها.

الإعصار فصل جزيرة سانيبل عن فلوريدا

وقال وليام بريسكو، رئيس قسم مكافحة الحرائق في جزيرة سانيبل، إن كل المنازل تعرضت إلى أضرار في الجزيرة بعد أن قضى «إيان»، على جزء من الطريق الذي يربط مع فلوريدا.

وتابع: «هناك الكثير من الأماكن غير الصالحة للعيش، وهذا أمر خطير للغاية هناك، وأنقذت أطقم العمل 1000 شخص من سانيبل منذ أن اجتاح الإعصار إيان الجزيرة».