عاجل.. الرئيس الأمريكي يعلن فلوريدا منطقة كوارث كبرى

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن ولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، أصبحت منطقة كوارث كبرى، بعد أن ضربها إعصار «إيان» شديد القوة، المصنف ضمن المركز الرابع من حيث الشدة، وسبب دماراً واسعاً.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس بايدن وافق على إعلان وقوع «كارثة كبرى» في ولاية فلوريدا، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من الإعصار، الذي بدأ في 23 سبتمبر الجاري، وضرب مناطق واسعة في خليج المكسيك، غرب المحيط الأطلسي.

إعصار «إيان» الأعنف في تاريخ الولاية

وذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية، أن الإعصار قد يكون الأعنف في تاريخ ولاية فلوريدا، وتعرضت دولة كوبا إلى الإعصار، وتم قطع الكهرباء فيها بشكل كامل، مع وفاة سيدة بعد سقوط بيتها عليها وصعقها بالكهرباء.

والتقطت صور في فلوريدا لتمساح يتجول في الشوارع، بعد أن امتلأت الولاية بالمياه، نتيجة الإعصار الذي تزيد سرعة الرياح فيه على 240 كيلومتراً.

تعطل المدارس والرحلات الجوية ومنصات النفط

وللتعامل مع الإعصار، قررت سلطات الولاية توقف التعليم في 60 منطقة، مع إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية، وتعطيل 14 منصة لإنتاج البترول، فضلاً عن توقف إنتاج ما نسبته 11% من إجمالي ما تنتجه المنطقة من النفط.