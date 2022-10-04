«لوكاندة فؤادة».. سكنتها شادية في «ميرامار» وصارت «ڤينيسيا الإسكندرية»

تحفة فنية عتيقة تقع «لوكاندة فؤادة» العمارة المتألقة على كورنيش الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل لتستقطب السياح ليقيموا بها ويلتقطوا صورا بجوارها، و تخطف أنظار كل المارة، كما لفتت سابقا أنظار الأديب نجيب محفوظ الذي استوحى روايته ميرامار منها و تجسيدها في فيلم سنيمائي بطلته الفنانة الراحلة شادية التى احتلت «بنسيون ميرامار» .

تقع عمارة ميرامار على كورنيش الإسكندرية مباشرة بجانب مقهى أثينوس، إذ شيدها الفنان المعماري «اليسندو لوريا» الإيطالي الجنسية على الطراز الإيطالي كما شيد أيضا العمارة الملاصقة لميرامار والتى تقع بجوار فندق سيسل

فينيسيا الصغرى لقب اكتسبته لوكاندة فؤادة

وقالت دنيا جمال، مرشدة سياحية لـ«الوطن» إن العمارة عرفت معنى الشهرة سنة 1967، عندما نالت اسمها الجديد «ميرامار» والذي جاء من الرواية التي استوحاها نجيب محفوظ عند مروره أمام البناء وجذب أنظاره فقرر تجسيد روايته إلى فيلم سنيمائي، وتصبح بطلته الفنانة شادية عن دورها للفتاة «زهرة» بعدما كان يطلق على العمارة عدد من الأسماء مثل «العمارة رقم 1»، «فينيسا الصغيرة»، «ابن بسام»، «دجلة 1»، «لوكاندة فؤادة» كما هو مدون على لوحة خشبية معلقة أعلى البنية لينال فيلم ميرامار بعدها جائزة نوبل من وسط 100 عمل فني آخر ليعلق اسم شادية بميرامار للابد.

أكثر من 93 سنة مرت على بناء ميرامار

وأضافت «دنيا» أن التحفة المعمارية التي بلغ عمرها أكثر من 93 عاما الزمن تتكون من 6 طوابق تعرفها من النظر إلى زخارفها وطرازها المعماري الذي غلب عليه الطابع «الڤينيسي الإيطالي» وأن العمارة مرصعة بقطع من الموازييك الملون، لذلك دائما ما تستقطب المارة للنظر إليها والتقاط صور بجانبها.

فيلم ميرامار يحصد جائزة نوبل

و في عام 1929 فازت «ميرامار» بجائزة افضل واجهة معمارية وظلت هكذا لسنوات بالإضافة إلى احتلالها لـ«كروت البوستال» و«البطاقات التذكارية» لمدينة الإسكندرية.