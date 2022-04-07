بدء تلقي حجوزات إجازات عيد الفطر في فنادق الإسكندرية والساحل  

قال إنطوان غزال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن فنادق الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي مستعدة لاستقبال السياح المصريين والعرب الراغبين في قضاء إجازات عيد الفطر بالمدن السياحية المطلة على البحر المتوسط، لافتا إلى أن نسب الإشغال بفنادق مطروح والإسكندرية والساحل الشمالي حاليا ضعيفة وذلك بسبب ظروف شهر رمضان، فضلا عن استمرار العام الدراسي بالجامعات والمدارس.

حجوزات العيد بالإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي.. متوسطة

وأضاف لـ«الوطن»، أن فنادق الساحل الشمالي والإسكندرية ومرسي مطروح بدأت حاليا، تلقي عدد من الحجوزات لإجازات عيد الفطر، مشيرا إلى توقعه أن تكون نسب الإشغالات الفندقية بتلك المدن خلال عيد الفطر المبارك متوسطة، وذلك للعديد من الأسباب أهمها أن تلك الفترة ستتبعها امتحانات نهاية العام في العديد من المراحل الدراسية وهو ما يجعل غالبية الأسر المصرية ترجئ السفر للمدن الشاطئية إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والجامعات.

فنادق شرم الشيخ تقدم عروضا لجذب المصريين لزيارتها خلال عيد الفطر

وفي سياق متصل قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن إجازات عيد الفطر المبارك ستكون فرصة لحدوث انتعاشه سياحية بشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم، لافتا إلى أن العديد من فنادق تلك المدن أعدت عروضا سعرية مخفضة لجذب المواطنين المصريين لقضاء تلك الإجازات بها.

السياحة الداخلية حافظت على عمل العديد من الفنادق أثناء جائحة كورونا

وأضاف لـ«الوطن»، أن قيام المواطنين المصريين بالسفر إلى المدن السياحية المصرية حاليا هام جدا لاسيما في ظل توقف الحركة السياحية الوافدة لمصر من كل من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب الدائرة بين البلدين، وتابع: «السياحة الداخلية كانت واحدة من أهم الأسباب التي حافظت على عمل العديد من الفنادق أثناء جائحة كورونا التي تسببت في عدم وجود حركة سياحة بينية بين الدول».

وأشار إلى أن كافة المنشآت الفندقية والسياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء جاهزة لاستقبال السياح خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد نسب الإشغال الفندقي خلال تلك الفترة ارتفاعا بالمقارنة بنسب الإشغال الحالية.