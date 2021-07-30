بعد انتهاء العيد.. تراجع إشغالات فنادق الإسكندرية والساحل إلى 50%

قال أنطوان غزال، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، إن نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح تراجعت خلال الأسبوع الجاري، لتصل إلى نحو 50% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالفنادق، والمحددة بنحو 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، لافتًا إلى أن نسب الإشغال بفنادق المنطقة بلغت أكثر من 95% خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.

نسب الإشغال سترتفع مجددا خلال شهر أغسطس

وأضاف لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تبدأ الإشغالات الفندقية بالإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي في الارتفاع بداية من الأسبوع المقبل، خاصة مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة واستعداد العديد من الأسر المصرية للسفر خلال شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى انه من المتوقع أن ترتفع نسب الإشغال خلال الشهر المقبل لتصل إلى أكثر من 85% من النسبة المحددة.

وأوضح «غزال» أن غالبية نزلاء فنادق الإسكندرية والساحل ومطروح من المواطنين المصريين، إضافة إلى السياح العرب الذين كان لهم تواجد مميز هذا العام خاصة بفنادق الساحل الشمالي، لافتا إلى ان أعداد الفنادق الموجودة بتلك المنطقة يبلغ نحو 85 فندقا موزعة ما بين 3 والـ 4 و5 نجوم.

تطعيم أعداد جيدة من العاملين بالمنشآت الفندقية بالإسكندرية

وأشار إلى أنه جرى تطعيم أعداد جيدة من العاملين بالمنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي، خلال الشهر الماضي، بالأمصال المضادة لكورونا على أن يستكمل تطعيم بقية العالمين بتلك المنطقة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021، موضحا أن تطعيم العاملين هام جدا في زيادة الحركة السياحية بتلك المدن، موضحا أن كافة المنشآت الفندقية الموجودة بالساحل الشمالي ومطروح والإسكندرية ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل التي أقرتها وزارة السياحة والآثار.

يشار إلى أن فنادق الساحل الشمالي والإسكندرية ومطروح كانت الأكثر إشغالا خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.