إحالة 44 من العاملين في مدرسة فنية بالدقهلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن إحالة 44 من العاملين بالمدرسة الثانوية الفنية البحرية بالمطرية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، علاوة على اكتشاف وجود عدد من السلبيات وعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي الجديد، وذلك في مرور مفاجئ لنائب رئيس مركز المطرية وإدارة المتابعة الميدانية بعد ورود شكاوى عديدة من أولياء الأمور من عدم انتظام وتجهيز المدرسة للدراسة.

مرور مفاجئ على المدرسة

وأوضحت رئاسة مركز ومدينة المطرية، في بيان لها، أن محمد محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، شكّل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المطرية برئاسة الدسوقي حماد، نائب رئيس المركز، وإدارة المتابعة الميدانية، ورضا صبح، وكيل إدارة المطرية التعليمية، للمرور المفاجئ على مدرسة المطرية الثانوية البحرية، وذلك لورود شكاوى عديدة من أولياء الأمور من عدم انتظام الدراسة بالمدرسة.

إحالة العاملين للتحقيق

وأعدت اللجنة تقريرا عن كافة الملاحظات الموجودة في المدرسة، موضحة إحالة 44 من العاملين بالمدرسة الثانوية الفنية البحرية بالمطرية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، وجرى إعداد مذكرة لاتخاذ الإجراء القانوني.

إنشاء مطبات أمام مجمع المدارس

وفي سياق آخر، استجاب رئيس مركز المطرية لمطالب أهالي المدينة بإنشاء عدد 2 مطب صناعي بمحيط مجمع مدارس أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن طالب بشارع الميناء القبلي بمدينة المطرية، بما يسهم في التقليل من سرعة السيارات أثناء مرورها أمام مجمع المدارس، حفاظا على أرواح الطلبة.