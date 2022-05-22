قطع مياه الشرب عن مدينة المطرية بالدقهلية 10 ساعات غدا.. صيانة طارئة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ قطع مياه الشرب عن شارع الرياح بمدينة المطرية غدا الاثنين، لمدة 10 ساعات، لقيامها بأعمال صيانة طارئة، وأهابت بالمواطنين والمصالح الحكومية في منطقة قطع مياه الشرب توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

أعمال صيانة طارئة للخط المغذي لمدينة المطرية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ في بيان صحفي، قيامها بأعمال صيانة طارئة للخط المغذي لمدينة المطرية قطر 550 مليم تربولي إيثلين، حيث يقع المغذي في شارع الرياح بمدينة المنزلة.

قطع المياه 10 ساعات

وأكدت الشركة، أن قطع المياه سيستمر لمدة 10 ساعات، عن مدينة المطرية، وذلك غدًا الاثنين، 23 مايو الجاري، بداية من الساعة 8 صباحًا، حتى الساعة 6 مساءًا، ما يستدعي قطع المياه عن مدينة المطرية.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب وكافة ‏المصالح ‏والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز ‏الواقعة بنطاق مدينة المطرية بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة وبتدبير احتياجاتهم من ‏مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ‏المعلن عنها.‏

قطع مياه الشرب عن مدينة المنزلة

وفي سياق متصل، أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، قطع مياه الشرب يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو الجاري، وذلك لأعمال المرفق، وتبدأ أعمال الصيانة من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 6 من صياح يوم الأربعاء القادم لمدة 7 ساعات وأهابت رئاسة المركز بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.