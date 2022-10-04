الخارجية الروسية تؤكد التزامها بعدم جواز شن حرب نووية

ذكرت الخارجية الروسية أنها ستلتزم ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية، نقلا عن «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

تلويح بوتين باستخدام النووي

ولوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قد يلجأ إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل النووية ضد أوكرانيا إذا أصبح هناك تهديد وجودي لدولة روسيا، لأن هذا أمر موجود في العقيدة العسكرية الروسية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي عقب إعلان أقاليم في أوكرانيا الانفصال عن كييف من أجل الانضمام إلى روسيا التي تدخلت لحماية هذه الأقاليم، وشنت هجوما عسكريا رد عليه الغرب ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على روسيا، تتمثل في منع التصدير إليها ومنع تصدير قطع الغيار للأسلحة الروسية.

قطع إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي

وعملت روسيا على قطع إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي التي أعربت عن غضبها من استخدام روسيا ورقة الغاز ضدهم واستعدادهم لمواجهة شتاء قارس هذا العام.