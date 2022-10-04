حبس المتهم بالاعتداء على مدير مدرسة في سوهاج 4 أيام

قررت جهات التحقيق بقسم شرطة ثان سوهاج، حبس «أيمن. م. ع»، مسؤول شؤون الطلبة بمدرسة الثانوية بمدينة ناصر شرق سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك إثر قيامه بالاعتداء على مديره في المدرسة بـ«سكين».

الاعتداء على مدير مدرسة بسوهاج

وكان الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أوضح أن حالة مدير المدرسة مستقرة، ولم يصب سوى بجروح طفيفة كما لم يتم احتجازه بأي مستشفى.

وأضاف وكيل «تعليم سوهاج»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الموظف قام بذلك نظرا لقيام مدير المدرسة بتكليفه بعدة مهام لم يرغب في عملها، موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجرى القبض على المتهم.

وأشار «وكيل تعليم سوهاج» إلى أنه توجه بصحبة وفد من مدرية التربية والتعليم إلى منزل «مختار عدلي القاضي»، مدير المدرسة، وذلك للاطمئنان على صحته، وتبين أنه بحالة صحية جيدة، ولم يصب إلا بسحجات طفيفة.

تحرير بلاغ بالواقعة

فيما قال مدير المدرسة لـ«الوطن»، إن «أيمن. م. ع»، مسؤول شؤون الطلبة بالمدرسة، اعتدى عليه بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزته، موضحا أن إصابته طفيفة، و«الحمد لله خفيفة».

وأوضح مدير المدرسة أنه قام بإبلاغ الجهات المختصة، وحرر محضرا يحمل رقم 6709 قسم ثاني سوهاج.