«الداخلية» تضبط المتهم بالتعدي على مدير مدرسة بعدة طعنات في سوهاج

كشف وزارة الداخلية ملابسات تداول نبأ على أحد المواقع الإخبارية، بتعدي إداري في إحدى المدارس في سوهاج على المدير بطعنات عدة، تحت عنوان «مدير مدرسة يتعرض لعدة طعنات في طابور الصباح أمام الطالبات بسوهاج».

وتبين أنه بتاريخ 3 أكتوبر الجاري تبلغ لقسم شرطة ثانٍ سوهاج، بمديرية أمن سوهاج من مدير إحدى المدارس بدائرة القسم مُصاب بجرحين سطحيين، بقيام سكرتير بالمدرسة، بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، كانت بحوزته، فأحدث إصابته المشار إليها في فناء المدرسة، لمعاتبة الـمُبلغ للمتهم لتكرار غيابه عن العمل.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات، ضُبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة، واعترف بارتكابه الواقعة للسبب ذاته، ولم يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية في المدرسة، واتخذت الإجراءات القانونية.

متابعة سير التحقيقات

وفي سياق متصل، تم تكليف محامي النقابة الفرعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومتابعة سير التحقيقات، وزار ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم في سوهاج، مدير المدرسة في منزله للاطمئنان على حاله الصحية.