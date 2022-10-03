ضبط أسلحة ومواد مخدرة بحوزة تشكيل عصابي في سوهاج

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مديرية أمن سوهاج، القبض على 4 أفراد بينهم ربة منزل، بحوزتهم 11 طربة حشيش وكيلو ونصف من ذات المخدر، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جراما، وفرد روسي، و3 طلقات، وفرد خرطوش، و5 قطع سلاح أبيض، وميزان حساس، ومبلغ مالي، و6 هاتف محمول.

الاخطار الأمني

تعود الواقعة إلى ورود معلومات إلى اللواء عمرو البندارى، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «فرع سوهاج»، مفادها قيام 3 عاطلين وسيدة من مركز سوهاج، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص في ترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهم.

وكشفت التحريات الأولية التي جمعها العقيد أحمد حفني المشنب رئيس فرع سوهاج بجمعها، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، قيام «محمد . ط . م» وشهرته الكوك، عاطل، ويقيم بناحية قرية ونينه الغربية دائرة مركز سوهاج، مسجل شقى خطر مخدرات، وسبق إتهامه في عدد من القضايا، ونجله «محمود . م . ط»، عاطل يقيم بذات العنوان، و«سميه . م . ع . ع»، ربة منزل، وتقيم بذات العنوان، والمسجلة خطر مخدرات والسابق إتهامها في العديد من القضايا، وزوجة الأول، و«خيرى . ط . م . م» وشهرته خيرى الكوك عاطل، ويقيم بذات العنوان والسابق إتهامه في العديد من القضايا، و«عريان . خ . ط م»، وشهرته فارس ويقيم بذات العنوان وسابق إتهامه في العديد من القضايا، و«أحمد . م . أ . م»، وشهرته الإرهابى ويقيم في ونينه الغربية، والسابق إتهامه في قضية حيازة سلاح دون ترخيص.

11 طربة حشيش ماركة

وعقب استصدار إذن الجهات المختصة، قامت مأمورية برئاسة العقيد أحمد حفنى المشنب، رئيس فرع المكافحة بسوهاج، بالاشتراك مع ضباط مركز سوهاج الجديدة، وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بضبط المتحرى عنهم وبحوزتهم 11 طربة حشيش ماركة بسكوتة، وكمية مجزئة وزنت 1500 جرام، وكمية لمخدر الأفيون وزنت حوالى 250 جرام، وفرد روسى محلى الصنع، و3 طلقات وفرد خرطوش، و3 طلقات لذات العيار، و5 قطع سلاح أبيض، وميزان حساس، ومبلغ مالى 4220، و6 هاتف محمول، و2 دراجة نارية دون لوحات.

وضُبط المذكورين حال مداهمة مسكنهم والدولاب الخاص بهم، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات الإتجار، والسلاحان الناريان والذخائر والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم، والتقطيع لإعداد المخدر، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على الجهات المختصة التي تولت مباشرة التحقيق.