المنشآت السياحية تطالب بمد عمل المطاعم حتى الـ3 صباحا شتاء وصيفا

قال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري، إن مجلس إدارة الغرفة قرر خلال اجتماعه الذي عقد قبل أيام مخاطبة وزارة السياحة لإعادة النظر في مواعيد غلق وفتح المطاعم خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الغرفة طالبت ضرورة عودة مواعيد العمل كما كانت قبل جائحة كورونا، بحيث تكون مواعيد الغلق صيفًا وشتاء في الساعة 3 صباحًا، ومواعيد غلق مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» في الساعة 6 صباحًا.

إيرادات جيدة للمطاعم خلال العام الجارى

أضاف علي كامل منصور في تصريحات لـ«الوطن»،: بالرغم من أن الإيرادات التي حققتها المطاعم السياحية خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري كانت جيدة للغاية وأعلى مما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عامي 2020 و 2021، إلاً أن مواعيد الإغلاق المطبقة حاليًا كانت سببًا من أسباب عدم ارتفاع الإيرادات لمستوى قياسي هذا العام.

وتابع: «المنشآت والمطاعم السياحية تمثل نشاطا اقتصاديًا لجلب العملة الصعبة وهي أحد الأنماط التي تجذب السياح؛ لذلك لابد من توفير كافة التسهيلات لها من أجل زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر وهو ما يتطلب أولا تعديل مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية».

التشديد على المطاعم ضرورة الالتزام بأسعار قوائم الطعام المعتمدة

وأشار إلى أن اجتماع مجلس الإدارة ناقش أيضًا ضرورة إلزام المنشآت السياحية بأسعار قوائم الوجبات الغذائية المعلنة المعتمدة من قبل وزارة السياحة، وعدم رفعها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن غالبية المطاعم والمنشآت حريصة على عدم زيادة أى من أسعار منتجاتها خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن اجتماع مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ناقش أيضا الميزانية والحساب الختامي للغرفة خلال العام المالي 2021 -2022 المنتهي في 30 يونيو الماضي، ويعلن المجلس خلال الأيام المقبلة موعد الجمعية العمومية للغرفة لاعتماد الموازنة والحساب الختامي، فضلا عن خطة العمل خلال العام المالى الجديد 2022 -2023.