«السياحة» و«الطيران» تبحثان الترويج السياحي لمصر خلال مونديال قطر

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، اجتماعا موسعا مع مجموعة من ممثلي شركات السياحة والطيران العاملين في السوق العربي، لمناقشة سبل الاستفادة السياحية لمصر خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، وجذب المشجعين المشاركين في حضور هذه البطولة من مختلف دول العالم لزيارة معالم مصر السياحية.

تعزيز الاستفادة من الحدث المهم

وأكدت حرص الوزارة على مشاركة القطاع الخاص والاستماع لمقترحاتهم لتعزيز الاستفادة من هذا الحدث المهم للترويج للسياحة المصرية، ولاسيما أنه سيعقب مباشرة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأضافت أن البطولة تشهد حضور عدد كبير من المشجعين من مختلف الجنسيات ومن بعض الدول التي لايوجد معها خطوط طيران مباشرة مثل دول أمريكا اللاتينية، ما يعد فرصة لجذب هؤلاء المشجعين لزيارة مصر خلال فترة البطولة، مشيرة إلى المردود الإيجابي للتسهيلات الممنوحة مؤخرا في تأشيرة دخول السائحين لمصر في زيادة الحركة السياحية.

وخلال الاجتماع، أشاد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني بالتعاون المستمر والتنسيق القائم مع وزارة السياحة والآثار، مؤكدا أهمية استمرار اللقاءات بين ممثلي الوزارتين لتعظيم الفرص التي تُسهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية وزيادة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

دعم التخفيضات الممنوحة لتقديم الخدمات الأرضية في المطارات

وأكد استمرار وزارة الطيران المدني في تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لشركات الطيران ودعم التخفيضات الممنوحة لتقديم الخدمات الأرضية في المطارات.

أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنه جاري إطلاق حملات ترويجية للمقصد المصري في مختلف الأسواق السياحية، موضحا أنه ستكون هناك حملة ترويجية أثناء انعقاد مباريات كأس العالم في قطر، وأن الهيئة على استعداد للتعاون وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة في السوق العربي مع شركات الطيران أو منظمي الرحلات أثناء هذه الفترة باستخدام مختلف الوسائل الإعلانية.

وأشار أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أهمية الاتفاق على آلية بين القطاع السياحي الخاص ووزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لتنفيذ عدد من المقترحات المحددة لجذب سائحين من المشجعين الحاضرين لهذه المباريات لزيارة مصر.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات السياحة وشركات الطيران عن تقديرهم لعقد هذا الاجتماع وإتاحة الفرصة لهم للتقدم بمقترحاتهم، معربين عن استعدادهم الكامل للتعاون بما يساهم في تحقيق الزيادة المرجوة في حركة السياحة الوافدة لمصر أثناء كأس العالم والترويج بشكل أكبر لمختلف المقاصد المصرية وما تحتويه من أنشطة وأنماط سياحية متنوعة وفريدة.