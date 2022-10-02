المنشآت السياحية: إيرادات المطاعم خلال الصيف تقارب ما حققته قبل كورونا بـ2019

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الإيرادات التي حققتها المطاعم السياحية خلال فصل الصيف الماضي بشهور يونيو ويوليو وأغسطس 2022، تقارب الإيرادات التي حققتها خلال ذات الفترة من عام 2019، قبل حدوث جائحة كورونا.

إيرادات المطاعم السياحية منذ بداية العام جيدة

وأضاف لـ«الوطن»، أن الإيرادات التي تم تحقيقها خلال الصيف الماضي، كانت أكثر من ضعف ما تم تحقيقه خلال ذات الفترة من عامى 2020 و2021، موضحا أن إيرادات المطاعم السياحية بشكل عام خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى، كانت جيدة للغاية، واستطاعت المنشآت السياحية خلالها تحقيق هامش ربح معقول.

السياحة العربية

أشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن ارتفاع معدلات الحركة السياحية من الدول العربية خلال العام الجاري، كانت أحد أهم الأسباب التى أدت إلى زيادة إيرادات المطاعم السياحية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، لافتا إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية المتواجدة بمحافظات القاهرة الكبرى، كانت الأعلى إشغالا منذ بداية العام الجاري، تلتها مطاعم شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة ورأس البر والإسكندرية.

وأشار إلى أنه بداية من منتصف الشهر الجاري، ستبدأ نسب الإشغال بمطاعم الأقصر وأسوان في الارتفاع وهو ذات الحال بالنسبة للمنشآت السياحية الموجودة بالغردقة وشرم الشيخ، وذلك بسبب زيادة الحركة السياحية الوافدة لتلك المدن خلال الموسم الشتوى الحالى، فى المقابل هناك انخفاض في نسب الإقبال على مطاعم القاهرة الكبرى.

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تعاقدت مع إحدى الشركات العالمية لإجراء تقييم للمطاعم والمنشآت السياحية المصرية وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة على الوصول بمستوى المنشآت السياحية إلى مستوى عالمى.