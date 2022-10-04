قطع المياه عن عدة قرى بسوهاج لأعمال الصيانة.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، برئاسة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، عن قطع المياه لمدة 7 ساعات عن مدينة طما وقرى المدمر وسلامون ومشطا، اليوم الثلاثاء، من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 من صباح الغد، وذلك للقيام بأعمال الصيانة لشبكات المياه.

أرقام شكاوى للمواطنين

وقالت هدير التوني، مسئول الإعلام بـ«مياه سوهاج»، إن الشركة تستقبل شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

سيارات مياه نقية

وأضافت أنه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حال الحاجة إلى ذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.