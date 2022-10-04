عضو بـ«الشيوخ»: تحية السيسي لأبطال أكتوبر تؤكد احترام الدولة لرجال الملحمة

أشاد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثون للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر العظيم.

وأوضح محمد عزمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال كلمته إن عزيمة وإرادة المصريين تمكنهم من تحدي أكبر تحدي، وظهر ذلك خلال حرب أكتوبر وعبورهم خط برليف الذي راهن العالم على خسارتهم أمامه لكن عزم المصريين على استرداد أراضيهم ضرب بكافة التحليلات الدولية عرض الحائط بتحقيق النصر المنشود، مضيفا كلمة الرئيس تحمل تقديرا وإعزازا لأبطال أكتوبر.

احترام الدولة المصرية لجيل أكتوبر بأكمله

وأثنى عضو مجلس الشيوخ على تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال نصر أكتوبر: «التحية العسكرية التي أداها الرئيس لأبطال النصر تؤكد مدى احترام الدولة المصرية لجيل أكتوبر بأكمله، وأن الدولة المصرية لم تنسى يوما تضحياتهم التي قدموها من أجل استرداد أراضي سيناء».

الرئيس طمأن المصريين

وأضاف: «الرئيس طمأن المصريين وأحيا نفوس المقاومة بداخلهم بتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألحقت باقتصاد كافة دول العالم عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية».